Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden "pop-up" ve "popcent" olarak bilinen reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi.

Zanlıların, bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları ve toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:55:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.