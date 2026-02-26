Yasa Dışı Bahisle Savaş Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahisle Savaş Sürüyor

26.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım." dedi.

Gürlek, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine Gürlek, Türkiye'nin 40 yıldan bu yana en büyük sorunlarından birinin terör olduğunu söyledi."

Herkesin terörün bitmesini istediğini belirten Gürlek, "İnşallah bu sorunu aşacağız. Gerçekten çok önemli bir aşamaya gelindi. Biz bu süreci çok önemsiyoruz. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu bitirirse, dışarıda da güçlü olur." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM'de kurulan komisyonun raporunu tamamladığını hatırlatan Gürlek, Meclis'in bu kapsamda yasal düzenleme yapabileceğini dile getirdi.

Raporda belirtilen düzenlemeleri yapma yetkisinin TBMM'de olduğuna işaret eden Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak kendilerinin de kanunun yapılma sürecine teknik destek vereceklerini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Kesinlikle yapılacak düzenlemeler, genel affa ilişkin düzenleme olamaz, şahsa ilişkin düzenleme de olamaz. Bunları ayırmamız gerekiyor. Genel af çağrısı ile ilgili, böyle bir şey olmaz. Şahsa ilişkin düzenlemeler de olmaz. Zaten raporda da belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da daha sonra kamuoyuna açıkladı. Burada İnfaz Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılabilir ya da yüce Meclis yeni bir yasa çıkartabilir, geçici bir madde koyabilir. Artık bu Meclis'in takdiri."

Diğer terör örgütlerinin bu düzenlemeden yararlanmaması gerektiğine dikkati çeken Gürlek, Meclis'in de bu hassasiyeti gözeteceğini düşündüğünü söyledi.

"Pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok"

Bakan Gürlek, "umut hakkı" ile ilgili soruya, "Umut hakkı çok konuşuldu. Ben rapora baktım 'umut hakkı' diye bir ibare yok. Bizde terörden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları var. Eskiden idam cezasıydı. İdam cezası kalktığı için terörden dolayı ağırlaştırılmış hapis cezaları var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları aynen infaz ediliyor. Yani ölene kadar infazı gerçekleşiyor. Yani şartlı salıverme ya da koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamıyor. Burada Meclis'imizin takdiri. Bir düzenleme yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum ama bu pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok." cevabını verdi.

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu vurgulayan Gürlek, "Ben, 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Buradaki sistem tamamen yurt dışından şirketler üzerinden oluyor. Kanunda eksiklik olduğunu tespit ettik, cezaların az olduğunu gördük. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız." diye konuştu.

"Futbolda şike" soruşturmalarına da değinen Gürlek, "Futbolun temiz olması lazım. Tüm Türkiye'de yasa dışı bahis, şike ve aynı şekilde teşvikle ilgili de tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum. Bu konuda İstanbul örnek oldu. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi."

"Norveç'te çocuğun cezai sorumluluğunu 10 yaşına çektiler"

Bakan Gürlek, uyuşturucunun da toplumun kanayan yarası olduğuna dikkati çekerek, gençlerin uyuşturucuya yönelmesinin sebeplerine bakılması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturmalarında ilk başta kullanıcıyı tespit ettiklerini belirten Gürlek, "Sonra dağıtıcı, daha sonra ana dağıtıcı, daha sonra da büyük kartellere ulaşıyorsunuz. Bu sistem tüm dünyada da böyle işliyor. İstanbul'da yapmış olduğumuz uyuşturucu operasyonlarında kokain ana dağıtıcısının ikisini yakaladık. Aynı şekilde yurt dışındaki büyük kartellere de operasyon yaptık. Uyuşturucuyla mücadele silsile halinde oluyor. Sonuna kadar gideceğiz. Bu bataklığı kurutmamız gerekiyor. Gençlerimizin geleceği bize emanet." ifadelerini kullandı.

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:"

"Modern hukukta da mukayeseli hukukta da bunun örneklerini inceliyoruz. Bizde cezai anlamda çocuğun sorumluluğu 12 ila 18 yaş aralığında ama mesela Norveç'te çocuğun cezai sorumluluğunu 10 yaşına çektiler. Biz de bunları inceliyoruz. Çocuk neden boşluğa düşüp de suç örgütlerine gidiyor, bizim bunu bulmamız lazım. Gerekirse bunların cezalarını ağırlaştıracağız. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Maalesef bizim İnfaz Kanunu'muzda çocuklara özgü infaz hükümleri var. Yani çocuğun cezaevinde kaldığı bir gün, 2 gün sayılıyor. Gerekirse infazda düzenleme yapıp, çocuk cezasının tamamını yatacak."

"Çocuklarımızın geleceği bize emanet"

Çocukların suça yönlendirilmesi dışında genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, şunları ifade etti:

"Sosyal medyada maalesef genel ahlakı bozan, çocukları cinsiyetsizliğe teşvik eden yayınlar, kişiler türedi. Biz, bunlarla da mücadele edeceğiz. Burada Türk Ceza Kanunu'nda bir boşluk varsa, bunun da müeyyidesini getirmemiz lazım. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Kamu sağlığını, genel ahlakı korumamız lazım. Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme eksikliğini tespit ettik. Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, sapkın akımlara yönlendirenler var. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız teknik çalışmalara başladılar. İnşallah bunları 12. Yargı Paketi'nde kısa sürede icraata getirmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahisle Savaş Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
Galatasaray’da Juventus maçı öncesi büyük tehlike Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike
Sri Lanka’da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı
Dem Parti Sözcüsü Doğan: ’’Öcalan’ın Artık Statü Tartışmaları Yerine, Yasal ve İdari Önündeki Tüm Engeller Kaldırılmalı’’ Dem Parti Sözcüsü Doğan: ''Öcalan'ın Artık Statü Tartışmaları Yerine, Yasal ve İdari Önündeki Tüm Engeller Kaldırılmalı''

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:48
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:41
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar
40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:58:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahisle Savaş Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.