Yasa Dışı Göçmenlere Sert Önlem - Son Dakika
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Yasa Dışı Göçmenlere Sert Önlem

Trump yönetimi, yasa dışı göçmenlerle mücadelede askeri uçak kullanmaya başladı.

27.01.2025 00:16
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurduğu Tom Homan, "Ülkede yasa dışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır." diyerek ABD'de "yasa dışı" bulunan göçmenlerle ilgili mücadele yürütüleceğini belirtti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) geçici müdürü olarak görevine devam eden Homan, ABC kanalında, Trump yönetiminin kapsamlı göç planı ve maliyetli toplu sınır dışı etme operasyonları hakkında soruları cevapladı.

Homan, "Ülkede yasa dışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır." dedi.

"Kaçak göçmenlerle" ilgili yoğun mücadele yürütüleceğini kaydeden Homan, "Çünkü bu ülkenin yasalarını ihlal etmek doğru değil." diye konuştu.

ABD hükümetinin ilk kez "yasa dışı göçmenleri" ülkelerine geri götürmek için askeri uçak kullandığını söyleyen Homan, ordunun 23 Ocak'ta iki uçuşta "150'den fazla göçmeni Guatemala'ya taşıdığını" dile getirdi.

Homan, 4 yıl boyunca, ülkede kaçak bulunan ve suça karışmış düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Sınır dışı etme operasyonlarının maliyetli bir konu olduğunu vurgulayan Homan, "Kongre'nin masaya bir an önce gelip bize sınırı güvence altına almak için ihtiyacımız olan parayı vermesi gerekiyor." dedi.

New Jersey'de polis, iş yeri baskınlarıyla "yasa dışı göçmen" arıyor

Başkan Trump'ın, ülke içinde yasa dışı yaşayan milyonlarca göçmenle ilgili açıklamalarından ve aldığı kararlardan sonra harekete geçen göçmen polisi New Jersey'de bazı iş yerlerine baskın yaptı.

Trump'ın göreve başladığı ilk haftadan itibaren çeşitli eyaletlerde gözaltı çalışmaları başlarken, ICE'ye bağlı polis ekiplerinin New Jersey'in Newark kentinde bir işyerine düzenlediği baskında 3 göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan eyalette Türk nüfusun yoğun yaşadığı Paterson kentinde de ICE polisinin bazı Latin uyruklu göçmenleri tutuklaması bölgedeki Türk toplumunu da tedirgin etti.

Merkezi Paterson'da bulunan ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk oluşturdu." dedi.

Trump'ın göreve başlamasıyla ABD'nin Texas, New York gibi eyaletlerinde de "kaçak ve suça karışmış göçmenler" gözaltına alınmaya başlanmıştı.

Texas'ta yakalanan "yasa dışı göçmenler" askeri uçaklarla ülkelerine taşınmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Göçmenlere Sert Önlem - Son Dakika

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