Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Silah tamiri ve bakımı ile kurusıkı tabancaları dönüştürerek yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen F.D.Ö. (33), M.Ö. (40) ve H.S. (40), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yeri ve 2 adreste yapılan aramada kalem şeklinde "vahim" nitelikli suikast silahı, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 273 fişek, kitap görünümlü hazırlanan özel zula, 8 şarjör, 9 silah yapımında kullanılan parça, 62 kartuş, matkap, 5 emniyet tertibatı parçası aparat, 7 icra mili, 14 tabanca yayı, 2 şarjör, 4 kabza, 12 matkap ucu, bir sürgü ve pafta kolu, 5 şarjör aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.S. tutuklandı.

Zanlılar F.D.Ö. ve M.Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.