Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Filistinli genci yaraladı - Son Dakika
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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Filistinli genci yaraladı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Filistinli genci yaraladı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Kusra beldesine düzenledikleri saldırıda bir Filistinli genci yaraladı. Filistin Kızılayı, yaralanan gencin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Saldırı, Esh Kodesh yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden sızan yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleşen saldırıda, yerleşimcilerin yoğun silah atışlarına karşı bölge sakinleri direniş gösterdi ve çatışma çıktı.

14.05.2024 21:43
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Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kusra beldesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir genci yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, ayağından yaralanan 30 yaşındaki Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırı, Esh Kodesh yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden sızan Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi.

Saldırının İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleştiği kaydedilen haberde, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yoğun silah atışlarıyla düzenledikleri baskının belde sakinleri tarafından direnişle karşılaştığı ve bölgede çatışma çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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