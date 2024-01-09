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Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun Kavak'ta bulunan Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi, ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Yaşar Doğu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, müze evine ziyaret gerçekleştirdi ve gençler, Doğu'nun yaşamına dair bilgiler öğrendi. Samsun'u dünyaya tanıtan ve Türk bayrağını başarılarıyla dalgalandıran Yaşar Doğu, saygı ve rahmetle anıldı.

Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
09.01.2024 - 16:31,
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Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun Kavak'ta bulunan Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Milli güreşçi Yaşar Doğu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kavakta bulunan müze evine ziyaret gerçekleştirdi.

Müzeyi gezen gençler, Doğu'nun yaşamına dair bilgiler öğrendi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Samsun'u dünyaya tanıtan, Türk bayrağını başarılarıyla dalgalandıran Yaşar Doğu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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