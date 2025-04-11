Yasemin Adar Yiğit Slovakya'da Gümüş Madalya Kazandı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8'inci kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıktı. Uluslararası arenada bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilogramda Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcu çeyrek finalde İtalyan rakibi Enrica Rinaldi'yi tuş ederek 76 kg'da şampiyonluk unvanını korudu. Yarı final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşan Yiğit, Kuenz'i 2-1 yenerek finale çıktı. Finalde Ukraynalı güreşçi Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olan mili sporcu, şampiyonayı 2'nci olarak tamamlayıp gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Kalplerimizin şampiyonu olan tecrübeli sporcumuzu kutluyorum"

Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçisi Yasemin Adar Yiğit'i kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kulübümüzün başarılı sporcusu, Balıkesir'imizin gururu Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonasında gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Kalplerimizin şampiyonu olan tecrübeli sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Başarılı sporcumuzla gurur duyuyoruz"

Milli sporcu Yiğit'i tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz ise "Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'umuzun olimpiyat sporcusu, milli gururumuz, ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda mücadele ettiği Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.