Yasemin Yıldırım Davasında Karar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin tutuklu kuzen, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya tutuklu kuzen M.Ç. (17) ve tutuksuz kuzen İ.Y.T. (17) katılmazken, maktulün babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Maktul Yasemin Yıldırım'ın babası, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.Ç. ve İ.Y.T.'nin isnat edilen suçlardan cezalandırılmaları ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklu kuzen M.Ç.'nin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz kuzen İ.Y.T.'nin ise isnat edilen suçtan beraatine karar verdi.

Olay

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Yasemin Yıldırım'ın (10) cansız bedeni 18 Haziran 2025'te oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunmuştu. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen kuzenlerinden M.Ç. (17) tutuklanmış, İ.Y.T. (17) ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakılmıştı.