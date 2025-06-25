Yasin Poyraz Son Yolculuğuna Uğurlandı

YASİN POYRAZ TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler için Özgürler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Şükrü Eskiciler ve anne Zeynep Eskiciler, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yasin Poyraz Eskiciler, Yenişşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,