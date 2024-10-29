Yaşlanan Hayvanların Sosyal Azalması Sağlığa Faydası

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Hayvanların yaşlandıkça daha az sosyal etkileşimde bulunduğu, bunun da hastalıklara yakalanma riski ile sosyal ilişkilerde harcanan enerji miktarını azalttığı için sağlıklarına fayda sağlayabileceği keşfedildi.

16 farklı çalışmanın analizinden oluşan araştırma kapsamında, doğadaki yaşlanma ve sosyal ilişkiler arasındaki bağlantı incelendi.

Kuşlardan memelilere kadar farklı türler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, yaşlanan hayvanların tıpkı insanlar gibi sosyal çevrelerini daralttığı, bunun da hayvanların ömrünü uzatabileceği ortaya konuldu.

Örneğin, kızıl geyikleri konu alan çalışmada, dişi geyiklerin yaşlandıkça daha az sosyalleştiği, diğer dişilerle rekabeti azalttığı ve böylelikle parazit kaynaklı enfeksiyona yakalanma oranlarının düştüğü tespit edildi. Yapılan başka bir incelemede de yaşlı ev serçelerinin akranları öldükçe daha az sosyal etkileşime girdiği belirlendi.

Araştırmanın editörlerinden Leeds Üniversitesi Biyoloji Fakültesinden Dr. Josh Firth, yaş aldıkça daha az sosyalleşme sürecinin olumsuz olarak görüldüğünü ancak bu çalışmanın değişen alışkanlıkların aslında faydalar getirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın detayları, "Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences" dergisinde yayınlandı.