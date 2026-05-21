Yaşlı Çifti Vuran Sanığa Müebbet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı Çifti Vuran Sanığa Müebbet Talebi

21.05.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de camiden dönen yaşlı çifti öldüren sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde camiden evlerine dönen yaşlı çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.G, maktul Fahri (70) ve Gülhanım Baktır'ın (66) müşteki oğlu Asım Baktır, kızları Muhlise Özdemir ve Fatma Dağlı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 3 tanık dinlendi. Tanıklardan H.S, olay günü komşusu İ.K. ile yatsı namazına gittiğini, namazdan sonra evinin önüne geldiği esnada maktullerin evinin önünden silah sesi ve çığlık duyduğunu, bunun üzerine komşuyla birlikte olay yerine gittiğini söyledi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini belirten H.S, "Maktullerin evinin karşısındaki ağaçlık alanda bir hareket gördüm ancak bu insan mıydı hayvan mıydı bilemiyorum. Çevrede at görmedim, at sesi de duymadım." dedi.

Tanık M.Ö. de 2024 yılında müşteki Asım Baktır'ın kendisini arayarak sanıkla aralarında borç yüzünden anlaşmazlık olduğunu ve arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.

Sanıkla tanışıklığının bundan ibaret olduğunu belirten M.Ö, "Sanığı ve Asım Baktır'ı ilçedeki bir berbere çağırdım. Orada aralarındaki anlaşmazlığı giderip senet imzaladık. Senetlerin ödenip ödenmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık M.C. ise olay günü saat 19.00 civarında bacanağı olan sağının evinin yakınındaki piknik alanına gittiğini ve saat 21.00'e kadar orada olduğunu anlattı.

Sanığın evden çıkması durumunda yanından geçmesi gerektiğini savunan M.C. "Piknik alanından ayrılıp eve giderken olay yerindeki polis ve ambulansları gördüm. Olayı bu şekilde öğrendim." dedi.

Sanık M.G. de tanıklardan M.C. ile müşteki Asım Baktır'ın kendisinden 6 büyükbaş hayvan aldıklarını, ödeminin bir kısmını elden aldığını, kalanının da senet yapıldığını iddia etti.

Maktulleri yıllardır tanıdığını belirten M.G. "Ben bu aileden hiç bir saygısızlık görmedim. Onlar da benim suçsuz olduğumu biliyor. Aileden, ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Mahkemenizden de beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da bilirkişi raporunda, müvekkilinin evinin çitle çevrili olduğu, tek çıkış olan kapıyı gören kamera kayıtlarında ise olay saatinde herhangi bir hareketlilik olmadığının belirtildiğini söyledi. Avukat, tanıklardan M.C'nin olaydan 3 gün sonra emniyete götürüldüğünü ancak ifadesinin kayıt altına alınmadığını iddia etti.

Müşteki avukatı ise sanığın planlı bir şekilde cinayetleri işlediğinin çok açık olduğunu ileri sürerek, "Bunları gizlemek için elinden geleni yapıyor. Sanık, olaydan uzun bir süre sonra yakalandı. Evinin çevresindeki çitlerin herhangi bir yerinden çıkıp yeniden orayı tamir etme süresi vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", maktul eşi Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ile eşi Gülhanım Baktır evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli M.G'nin yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı Çifti Vuran Sanığa Müebbet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:30:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yaşlı Çifti Vuran Sanığa Müebbet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.