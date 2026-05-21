Yaşlı Kadın Düşerek Yardım Çağırdı

21.05.2026 15:03
70 yaşındaki diyabet hastası kadın, evinde düştü ve kızı kapıyı açamayınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Avcılar'da yalnız yaşayan diyabet hastası G.İ. (70), evinde düştüğü yerden kalkamadı. G.İ., sürünerek ulaştığı dış kapının arkasından bağırarak alt katta oturan kızından yardım istedi. Kapı açılamayınca ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kapıyı açan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki G.İ., dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkmayı başaramayan yaşlı kadın, sürünerek daire kapısının önüne kadar geldi ve bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Binanın alt katında oturan kızı, annesinin çığlıklarını duyunca yukarı çıktı ancak kilitli olan kapıyı açamadı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapının arkasındaki kadını sakinleştirerek kilidi açması için yönlendirdi. Kadının kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Diyabet hastası olduğu belirtilen G.İ., sedyeyle binadan indirilerek genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:15:10. #7.13#
