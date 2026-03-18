Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi Ziyareti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi Ziyareti

18.03.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Akarca, huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi ve sergi açılışında bulundu.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Akarca, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada huzurevi sakinlerinin yaklaşan bayramını kutlayan, onlarla sohbet eden Akarca, hobi atölyelerinde yapılan resim ve el sanatlarından oluşan serginin de açılışına katıldı.

Mehmet Akarca, "Yaşlılar Haftası vesilesiyle kıymetli büyüklerimizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Yiğiter Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir de yer aldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:47:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.