Yaşlılık Şurası Muş'ta Toplandı

14.08.2025 13:13
Muş'ta düzenlenen çalıştay, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Muş'ta "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, yaşlı nüfusunun artmasıyla yaşlı hakları, aktif ve sağlıklı yaşlanma konularının önem kazandığını söyledi.

Bu konulara dikkati çekmek, çözüm yolları üzerinde ortak akıl geliştirmek amacıyla çalıştay yapıldığını belirten Alpboğa, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmayı, dayanışmayı, büyüklerimize sahip çıkmayı hem inancımızdan hem de kültürümüzden miras aldığımız kadim değerler çerçevesinde görev bilen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biliyoruz ki geçmişimize değer vermeyen bir toplumun geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmesi mümkün değil. Bu sorumlulukla hareket ederek yaşlıların aile bütünlüğü içinde etkinliklerini, üretkenliklerini koruyarak sosyal hayatla iç içe bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için gayretle çalışıyoruz. İlimizde evde bakım hizmetleri, yaşlılık aylığı, yaşlı destek programı, psikososyal destek, tazeleme üniversitesi gibi eğitim faaliyetleriyle yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için devletimizin sunduğu imkanları hayata geçiriyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise toplumsal ve kültürel değerleri geleceğe taşıyan yaşlıların ailenin en temel unsurları ve yol göstericileri olduğunu ifade etti.

Yaşlıların geçmişi geleceğe bağlayan köprüler olduğunu dile getiren Kırtay, "Yaşlılarımızı, özellikle ailelerinin yanında destekleyen uygulamaları hayata geçirmek suretiyle aile bütünlüğünü ve kuşaklararası dayanışmayı önemsiyoruz. Bu nedenle aktif yaşlanma stratejilerinin belirlenmesini önemli bir gündem konusu olarak değerlendirmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

