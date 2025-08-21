Yatağan\'da Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
