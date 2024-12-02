Yatağan'da Tartışma Kanlı Bitti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Otogar mevkisindeki bir lokantada garson olarak çalışan Erol Soytürk (65), iş çıkışı Ç.E. (41) ile tartıştı.

Ç.E, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soytürk'ü darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Soytürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.