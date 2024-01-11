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Yatılı okulda müzik öğretmeni öğrencileri gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor - Son Dakika
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Yatılı okulda müzik öğretmeni öğrencileri gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Okulunda müzik öğretmeni Kayahan Kaya öğrencilerini gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor. Öğretmenin şarkısıyla güne uyanan öğrenciler de şarkıya eşlik etmeye başlayınca ortaya güzel görüntü ortaya çıkıyor.

Yatılı okulda müzik öğretmeni öğrencileri gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor
11.01.2024 - 20:37,  Güncelleme: 20:55
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Yatılı okulda müzik öğretmeni öğrencileri gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Okulunda müzik öğretmeni Kayahan Kaya öğrencilerini gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor. Öğretmenin şarkısıyla güne uyanan öğrenciler de şarkıya eşlik etmeye başlayınca ortaya güzel görüntü ortaya çıkıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Şehit Bayram Ali Yardımcı yatılı bölge okulunda müzik öğretmeni Kayahan Kaya'nın eline gitarını alarak öğrencilerini "Günaydın" şarkısı ile uyandırdığı anlar herkesin beğenisini kazandı. Müzik öğretmenini ezgileri ve gitar sesi ile uyanan öğrenciler koridorda öğretmenlerine eşik ederek güne başlıyor.

Öğretmen Kaya, 2018 yılında okula atandığında öğrencilerin müziğe ilgileri olmadığını fark etmesi üzerine çalışmalara başladığını aktararak, "Bu bir sorundu ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Müzik bir anahtardı. Pansiyonda nöbetçi olduğum bir gün öğrencilerimi elime gitarı aldım şarkı söyleyerek uyandırdım. Ranzalarından uyanan çocuklar yüzlerinde kocaman bir gülümseme ile alkışları ile eşlik etti ve o gün bir şeyler değişti. Çocuklar şarkılara katıldı, koro çalışmaları ve folklor çalışmaları başladı okulumuzda. Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte okulda tiyatro çalışmalarına başladık. Öğrencilerimizin okul başarıları da arttı. Bu da bizi artık mutlu ediyor" dedi.

Öğrencilerden Ali İmran Durmuşoğlu öğretmenini çok sevdiğini bu sene mezun olacağı için öğretmenini çok özleyeceğini belirterek, "Öğretmenimiz yurtta nöbetçi olduğu gün bizi müzikle kaldırdı. Normalde folklor grubuna girmek istemeyiz ama o bizi cesaretlendirdi" diye konuştu.

Öğrencilerden Arif Can Gökçe ise, "Sabah müzik ve Kayhan hocanın sesi ile uyanınca içimiz açılıyor dinç oluyoruz. Bize müziği folkloru sevdirdi. Çok iyi bir öğretmenimiz. Öğretmenimiz ile bize enerji geldi. Bu sene son senem ve bir daha böyle uyanamayacağım" diye konuştu.

Kayhan öğretmenini çok sevdiğini aktaran Muhsin Boğa ise, "İlk başta folkloru ve koroyu sevmedim ama öğretmenimiz sayesinde sevdim kaymakam önünde gösteri yaptık. Çok mutluyuz onunla" diyerek öğretmeninden ayrılmak istemediğini söyledi.

Her sabah öğretmenin nöbetçi olmasını isteyen öğrencilerden Osman Yemişen ise Kayhan öğretmeni sayesinde okulu ve müziği çok sevdiklerini aktardı.

Talha Yıldızhan ve Serdar Öztaş ise öğretmenlerini çok sevdiklerini aktardı.

Kaynak: İHA
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Saimbeyli, Adana, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatılı okulda müzik öğretmeni öğrencileri gitar çalıp şarkı söyleyerek uyandırıyor - Son Dakika


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