(ANTALYA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, COP31'de kent yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımına ilişkin, "Bir yöneticinin önce bu imar rantlarını kesinlikle ortadan kaldırmaya niyetli olması lazım" dedi. Yavaş, ranta dayalı planların altyapı yatırımlarının yenilenmesine ve kamu kaynaklarının boşa harcanmasına yol açtığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, belediye tarafından düzenlenen "İkiz Ankara Modeli" paneline katıldı.

Moderatörlüğünü Çağrı Yüzbaşıoğlu'nun yaptığı panelde, Prof. Dr. İlkay Ulusoy, Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ve Prof. Dr. Sabri Koçer de yer aldı.

"PİK SAATLER HARİCİNDE METROLARIMIZ BOŞ GELİP GİDİYOR"

Konuşmasına Ankara'daki nüfus ve araç sayılarını paylaşarak başlayan Yavaş, kentin nüfusunun 6 milyon, araç sayısının ise 3 milyon 200 bin olduğunu belirtti. Araç sayısındaki artışta depremin de etkisi bulunduğunu söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Yıllardır trafiği alt geçit, üst geçitlerle çözme çabasının sonucu insanlar artık trafikte toplu ulaşım yerine kendi araçlarını kullanmaya başladılar. Dolayısıyla hala bu alışkanlık devam ediyor. Metrolarımızdaki kullanma oranı maalesef çok düşük. Sadece pik saatlerde yoğun, pik saatleri haricinde metrolarımız boş gelip gidiyor."

Metro, otobüs, Başkentray ve dolmuşların birbirleriyle entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, servis ücretlerinin, özellikle özel okullardaki yüksek ücretlerin de kişisel araç kullanımına neden olduğunu belirtti.

Akıllı ulaşım sistemlerinin önemine değinen Yavaş, "Tek çaresi var. Akıllı ulaşım sistemiyle bunları yapabilirsiniz. Bu konuda bir ihale yaparak şu anda 600'ün üzerinde parça birbiriyle haberleşecek" dedi.

Yavaş, kent yönetiminde görev alan bütün kurumların da birbirleriyle iletişim halinde olması gerektiğini söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ AKARYAKIT SORUNUNU ANLATTI

Dijitalleşme çalışmalarında elektrik ve internet kesintisi gibi risklerin de hesaba katılması gerektiğine işaret eden Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yaşadıklarını anlattı.

Yurttaşların evlerinden çıkarak araçlarında sabahladığını gördüklerini söyleyen Yavaş, bir süre sonra akaryakıt sıkıntısı yaşandığını öğrendiklerini ifade etti. Akaryakıt istasyonlarının internet üzerinden merkezi bir sisteme bağlı çalışmasına dikkati çeken Yavaş, "Hatay'da o gün elektrik de yok, internet de yok. İki üç gün o insanlar akaryakıt alamadılar. Bu daha hiç düşünülmemiş" dedi.

Yavaş, dijitalleşmenin yanında bu sistemlerin kesintiye uğraması halinde ne yapılacağının da gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞ MAKİNELERİNİN KOORDİNASYONUNA DEĞİNDİ

Deprem sonrasında Türkiye'nin birçok yerinden kamu kurumlarının, şirketlerin ve özel girişimlerin bölgeye iş makineleri gönderdiğini kaydeden Yavaş, araçların sevk ve idaresinde koordinasyon sorunları yaşandığını söyledi. Bazı iş makinelerinin enkazların yanında veya yol üzerinde yönlendirme beklediğini anlatan Yavaş, bunun çalışan ekiplerin faaliyetlerini de zorlaştırdığını ifade etti.

Kentlerin dijital ikizlerinin hazırlanması ve yıkılan binaların hızla tespit edilmesi halinde araçların daha bölgeye ulaşmadan yönlendirilebileceğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Oysa kentin dijital ikizi tam manasıyla çıksaydı ve bir dronla veya başka bir usulle yıkılan binaların hepsi tespit edilmiş olsaydı, daha Hatay'a gelmeden veya başka bir şehre gelmeden yönlendirilmesi ve o yıkıntının altında bizden çare bekleyen insanların derdine çare olması mümkündü. Ama bunlar da yapılamadı."

Yavaş, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi hizmetlerin dijitalleşmesi ve kurumların birbirleriyle haberleşmesinin kent sorunlarının çözümü açısından önem taşıdığını belirtti. Kentin dijital ikizinin çıkarılması ve kent yönetiminde kullanılmasını önemsediği için toplantıya bizzat katılmak istediğini söyledi.

"ORADAKİ İNSANLARIN ELEKTRİK ÇARPMASINDAN ÖLMESİNİ ENGELLEMENİZ LAZIM"

Panelde kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Yavaş, yangın ve sel sırasında kurumlar arasında hızlı iletişimin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yavaş, şöyle konuştu:

"Yangın olduğu zaman itfaiyemiz giderken bir yandan emniyete haber veriyor. Zaten onlar da bizi izliyorlar. Bir yandan orada elektriğin hemen kesilmesi lazım. Çünkü biz su basacağız oraya. Oradaki insanların yangın yerine elektrik çarpmasından ölmesini engellemeniz lazım."

Sel sırasında da benzer riskler bulunduğunu aktaran Yavaş, farklı kurumların sistemlerinin haberleşerek gerekli müdahaleleri yapabilmesi gerektiğini ifade etti. Yavaş, su basan alt katlarda insanların boğulmasalar bile elektrik çarpması riskiyle karşılaşabileceğini, elektriğin otomatik olarak kesilmesi gerektiğini söyledi.

"AMBULANS VE İTFAİYENİN KAVŞAKLA HABERLEŞİP YEŞİL ALIP GİTMESİ GEREKİYOR"

2019'da göreve geldikten sonra otobüslerin birbirleriyle haberleşmesi ve geçtikleri güzergahlarda trafik ışıklarının yeşile dönmesi için bir firmayla görüştüklerini anlatan Yavaş, toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla düşündükleri bu uygulamayı hayata geçiremediklerini söyledi.

Ambulans ve itfaiye araçlarına da trafik ışıklarında öncelik tanınması gerektiğini belirten Yavaş, "Bu şekilde ambulansların ve itfaiyenin de kavşakla kendi kendine haberleşip kendi kendine yeşil alıp gitmesi gerekiyor. Yani biz mecburuz artık bunu yapmaya" dedi.

Yapay zeka ve akıllı kamera sistemlerinin kamu hizmetlerinde kullanılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Yavaş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin uygulamada bazı engeller oluşturduğunu savundu.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının failinin yakalanmasında kamera sistemlerinin rolüne değinen Yavaş, "Biz de bunu belediye olarak veya bütün kamu kurumları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKANIN HAYATIMIZIN HER ALANINDA OLMASI MUHAKKAK"

Bu çalışmaları yürütürken kaygı duyup duymadığına ilişkin soruya yanıt veren Yavaş, yapay zeka kullanımının artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Su kalitesinin izlenmesini örnek gösteren Yavaş, Ankara'nın suyunu belediyenin de analiz ettiğini, bu konudaki sorumluluğun İl Sağlık Müdürlüğünde olduğunu belirtti. Müdürlüğün kentte yaklaşık 3 bin noktadan numune alarak analiz yaptığını ifade eden Yavaş, teknolojinin gelişmesiyle yurttaşların da içtikleri suyun analizini yapabilecek duruma geleceğini düşündüğünü söyledi.

Atık su analizleriyle şehirlerdeki uyuşturucu kullanımının da tespit edilebildiğini belirten Yavaş, "Yapay zekanın hayatımızın her alanında olması muhakkak" dedi.

"BİR YÖNETİCİNİN ÖNCE İMAR RANTLARINI ORTADAN KALDIRMAYA NİYETLİ OLMASI LAZIM"

Konuşmasının son bölümünde yeşil alanların ve okulların konumlarının bilimsel verilerle belirlenmesine değinen Yavaş, bu yaklaşımın uygulanabilmesi için mevzuatta değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bilimsel planlamanın imar rantlarını ortadan kaldırabileceğini belirten Yavaş, "Bir yöneticinin önce bu imar rantlarını kesinlikle ortadan kaldırmaya niyetli olması lazım" ifadelerini kullandı.

İncek ve Ovacık'taki yapılaşmayı örnek gösteren Yavaş, altyapının belirli bir nüfusa göre planlandığını, nüfus yoğunluğunun artırılmasıyla yeni yatırımların zorunlu hale geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Şimdi orada yüz bin nüfus hedeflenirken birdenbire oraya beş yüz bin nüfus gidiyor. Ondan sonra trafik sıkışıyor. Evet, sıkışıyor. Biz yeniden kanalizasyon teşkilatı yapmak zorundayız. Oraya yeniden su hatlarını genişletmek durumundayız. Dolayısıyla bu yapılan hatalar, ranta dayalı planlar, bizim belediyenin veya halkın parasının çok daha boşa gitmesinin önünü açıyor."

Yavaş, yapay zekadan yararlanılarak yapılacak ölçüm ve planlamaların kentte yaşam kalitesini artırmasını desteklediğini söyledi.