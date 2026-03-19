Yavaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı

19.03.2026 11:07
Mansur Yavaş, bayramda hizmet verecek birimleri ve dileklerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, ramazanı geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri adına tüm birimleriyle görev başında olduklarını aktaran Yavaş, "Bayram süresince toplu taşıma hizmetlerimiz ücretsiz olarak sunulurken, AŞTİ'de artan yolcu yoğunluğuna karşı ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Başkent 153 Çağrı Merkezinin kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımız, ASKİ ekiplerimiz, temizlik ve kent estetiği birimlerimiz ile mezarlık hizmetlerimiz bayram boyunca sahada olacaktır. Ayrıca, sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçları için veteriner ekiplerimiz de görevlerinin başında olmaya devam edecektir. Güvenliğin sağlanması adına ANFA güvenlik birimlerimiz de 7/24 esasına göre görevlerini sürdürecektir."

Bayramın, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, komşuluk ve akrabalık bağlarımızı güçlendirdiğimiz anlamlı bir zaman dilimi olmasını temenni ediyor, başta Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

