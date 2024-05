Güncel

Araç motorundan kurtarıldı, bu sefer de itfaiye aracının motoruna girdi

Yavru kedi için seferber oldular: İtfaiyenin çifte kurtarma operasyonu

TOKAT - Tokat'ta bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Korkuyla itfaiye aracının motoruna kaçan kedi, ikinci bir operasyonla güvenli bir alana bırakıldı.

Araç sahibi Selçuk Narin, otomobiline binerken aracının etrafından gelen kedi seslerini fark etti. Kedinin miyavladığını duyan Narin, yavru kediyi çıkarmak için çaba gösterdi. Başarılı olamayan Narin, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Zorlu çalışmalar sonucunda yavru kedi araç motorundan çıkarıldı. Ancak korkan kedi bu sefer de Erbaa Belediyesi İtfaiyesine ait kurtarıcı aracının motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri, kendi araçlarının motoruna giren yavru kediyi çıkarmak için bir kez daha harekete geçti. Başarılı bir şekilde kediyi kurtaran itfaiye eri, yavru kediyi alarak caminin kenarında güvenli bir alana bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.