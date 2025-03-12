Yavru Su Samurları Sevinç Yarattı

Yavru su samurlarını gören vatandaş heyecan yaşadı: Ortaya renkli görüntüler çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, su kenarındaki yavru su samurlarıyla karşılaşınca heyecan yaşadı. Yavru su samurlarını görüntüleyen vatandaşın heyecanı da kameraya yansıdı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş tarafından yavru su samurları görüntülendi. Annelerinden ayrılan sevimli yavrular, cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçen ay çekilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan yavru su samurlarının su kenarında dolaştığı görülüyor.

İlk kez yavru su samuru gören vatandaş, "Aman Allah'ım. Gelin sizin canınızı yerim, ne yapıyorsunuz siz" diyerek duygularını dile getirdi.