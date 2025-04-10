Yavuz Ağıralioğlu: "Türk Polis Teşkilâtımızın 180. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftası'nı Kutlarım"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlarım. Kuruluşundan bugüne; şehadet şerbeti içmiş tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakar polislerimizin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesinin, her şartta takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Polis Haftasını kutladı. Ağıralioğlu, "Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlarım. Kuruluşundan bugüne; şehadet şerbeti içmiş tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakar polislerimizin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesinin, her şartta takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ayağınıza taş değmesin, Allah tüm evlatlarımızı korusun ve kollasın" notuyla paylaştığı videosunda şunları kaydetti:

"Emniyetimizin, emniyet güçlerimizin bu kadar yarış atına dönüştürülerek çalıştırılmasına razı değiliz. Vardiyasına razı değiliz. Yorgunluğuna razı değiliz. Partililik altında ezilmesine razı değiliz. Meslek memnunluğunun aşınmasına razı değiliz. Kariyer memurluğunun gözden çıkarılmasına razı değiliz."