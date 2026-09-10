Yavuzyılmaz: Bayramlarda köprü ve otoyol geçişleri ücretli mi olacak?

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ile 8 otoyolun özelleştirilmesi planına ilişkin, dini bayramlarda uygulanan ücretsiz geçişlerin devam edip etmeyeceğini sordu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara şu soruyu yöneltti:

"AKP'ye basit bir soru: Şu anda devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ve 8 Otoyolun özelleştirilmeleri durumunda; Dini bayramlar süresince araçların yaptığı ücretsiz geçişler artık ücretli hale mi gelecek? Evet mi, Hayır mı? Yanıtı bekliyoruz."