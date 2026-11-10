Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'na 315 milyon liralık Hazine garantisini eleştirdi - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'na 315 milyon liralık Hazine garantisini eleştirdi

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Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı\'na 315 milyon liralık Hazine garantisini eleştirdi
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Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nda 2026 ilk 10 ayda garanti edilen 1 milyon 98 bin 110 giden yolcuya karşılık 30 bin 519 giden yolcu olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin 5 milyon 621 bin 348 euroluk garanti ödemesinin 315 milyon liraya denk geldiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk 10 ayına ilişkin yolcu sayısını paylaşarak, "Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 5 milyon 621 bin 348 euro. Güncel kurla 315 milyon lira. Bunun adı Hazine'ye hortum bağlamaktır" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk 10 ayına ilişkin yolcu sayısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'ndaki kara deliğin güncel boyutunu tespit ettik. 2026'nın ilk 10 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı: 1 milyon 98 bin 110. Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 30 bin 519. Hata payı: Yüzde 97,22. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 5 milyon 621 bin 348 euro. Güncel kurla 315 milyon lira. Bunun adı Hazineye hortum bağlamaktır! Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri."

Kaynak: ANKA
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