\'Yaya geçidi\'nden geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü; o anlar kamerada

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BOLU'da, yaya geçidinden geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı İsmail Kahraman (79), yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sümer Mahallesi üzerinde meydana geldi. Mudurnu yönünden kent merkezi istikametine ilerleyen Ahmet Temel yönetimindeki 41 LA 684 plakalı otomobil, marketten çıktıktan sonra yaya geçidinden geçmek isteyen İsmail Kahraman'a çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Kahraman'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü Ahmet Temel gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.