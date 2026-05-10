Yaya Üst Geçidinde Talihsiz Kaza - Son Dakika
10.05.2026 22:02
Yunusemre'de asansör ile koruma demirleri arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidindeki asansör ile dış koruma demirleri arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'ndeki asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gürcis'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı, bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu dış koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
