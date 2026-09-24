Yayla sezonu sona ererken Iğdır'da ahırlar dezenfekte ediliyor, hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
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Yayla sezonu sona ererken Iğdır'da ahırlar dezenfekte ediliyor, hayvanlar aşılanıyor

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Yayla sezonu sona ererken Iğdır\'da ahırlar dezenfekte ediliyor, hayvanlar aşılanıyor
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Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaşın bulunduğu kentte şap ve brusellaya karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. Yayla sezonunun sona ermesiyle kente getirilmesi beklenen hayvanlar için ahırlar dezenfekte ediliyor, hayvanlar aşılanıyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanlarda görülebilen zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş ve 120 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte ekipler, başta şap ve brusella olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı üreticilere yönelik bilgilendirme ve sahada kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Yayla sezonunun sona ermesiyle farklı illerden çok sayıda hayvanın tekrar kente getirilmesi beklenirken, olası hastalıkların taşınması ve yayılmasının önüne geçmek amacıyla ahırlarda dezenfeksiyon yapılıyor, hayvanlar aşılanıyor ve gerekli kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerle sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.

Çalışmaların önemini anlatan Tingiş, "Özellikle son zamanlarda şap hastalığıdır, bruselladır, değişik hastalıklara karşı, zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşıları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Tingiş, hastalık tespit edilmesi halinde yayılımı en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, üreticilerden hayvanlarını aşılatmalarını istedi.

Bakanlığın yürüttüğü aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvanlardan alınan kan numunelerinin kontrol edildiğini anlatan Tingiş, "Hastalığın yayılmasını minimuma indirmek istiyoruz. Şu an ülkenin birçok yerinde şaptan dolayı pazarlar kapalı. İlimizde de bunun önüne geçebilmek için hem dezenfeksiyon hem aşılama çalışmalarını yoğun miktarda devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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