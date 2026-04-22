Yaylada Düşen Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaylada Düşen Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı

22.04.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de doğa yürüyüşü yapan Mevlüt Kaçmaz, düşerek bacağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, yaylada yürüyüş yaparken düşerek bacağı kırılan Mevlüt Kaçmaz (43) ve yanındaki arkadaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan Kaçmaz'ın arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter bölgeye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, yaralı Kaçmaz ve arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Mevlüt Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Nusret DURUR/ - KAMERA: YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Artvin, Güncel, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylada Düşen Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:29:26. #7.12#
SON DAKİKA: Yaylada Düşen Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.