Yaylada Düşen Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, yaylada yürüyüş yaparken düşerek bacağı kırılan Mevlüt Kaçmaz (43) ve yanındaki arkadaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan Kaçmaz'ın arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter bölgeye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, yaralı Kaçmaz ve arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Mevlüt Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

