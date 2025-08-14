Yayladağı\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelyurt ve Çandır mahallerindeki makilik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
