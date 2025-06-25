Yaz Davos Forumu 2023 Başladı

TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- "Yeni Dönemde Girişimcilik" temasıyla 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu diye de bilinen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na 90'dan fazla ülke ve bölgeden 1.700'ün üzerinde önde gelen isim katılıyor.

Katılımcılar, girişimciliğin ve gelişen teknolojilerin, daha dinamik ve dirençli ekonomilerin ortaya çıkmasına nasıl katkıda bulunabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor.

Forum; dünya ekonomisinin deşifre edilmesi, Çin'e bakış, dönüşen endüstriler, insanlara ve gezegene yatırım ve yeni enerji ile malzemeler olmak üzere beş temel alana odaklanıyor.