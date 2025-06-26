TİANJİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı (Yaz Davos Forumu) kapsamında gerçekleştirilen Kültür Gecesi'nde katılımcılar, Çin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
Etkinlikte, Tianjin'e özgü yöresel lezzetlerin sunulduğu stantların yanı sıra geleneksel Çin dans gösterileri de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Yaz Davos Forumu'nda Çin Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika
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