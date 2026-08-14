Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki camilerde bu yıl açılan yaz Kur'an kurslarına 276 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kurs süresince çocuklarla yakından ilgilenen din görevlilerini tebrik eden Yavuz, ailelere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kurs süresince düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş da programa katılarak çocuklarla sohbet etti ve öğrencilere hediye takdim etti.