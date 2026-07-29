Yaz Kur'an Kursu Futsal Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursu Futsal Şampiyonası Tamamlandı

Yaz Kur\'an Kursu Futsal Şampiyonası Tamamlandı
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Kur'an kursu öğrencileri arasındaki futsal turnuvasında Akşemseddin Camii şampiyon oldu.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Futsal Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Kur'an kursu öğrencileri hem spor yapma imkanı buldu hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Centilmence mücadelelerin sergilendiği turnuvanın finalinde Akşemseddin Camii Takımı şampiyonluğa ulaşırken, Fatih Yeni Camii Takımı ikinci oldu.

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan yetkililer, etkinliğe katkı sağlayan Müftülük personeline teşekkürlerini iletti. Sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimindeki önemine değinen yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerin fiziksel, sosyal ve manevi gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencileri sergiledikleri fair-play ruhundan dolayı tebrik eden yetkililer, gençlerin sporun birleştirici gücüyle bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şampiyona, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Akşemseddin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Kur'an Kursu Futsal Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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