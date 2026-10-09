Yazıcıoğlu davasında avukat Kemal Yavuz, dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor dedi - Son Dakika
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Yazıcıoğlu davasında avukat Kemal Yavuz, dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor dedi

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Yazıcıoğlu davasında avukat Kemal Yavuz, dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor dedi
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Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Yazıcıoğlu davasında Ankara’ya nakil talebini reddederek duruşmayı 31 Mart 2027’ye erteledi. Ailenin avukatı Kemal Yavuz ise dosyanın her tarafından FETÖ fışkırdığını savunarak ana soruşturmanın tamamlanmasını istedi.

KAHRAMANMARAŞ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasında savunma yapan ailenin avukatı Kemal Yavuz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında birçok sorunun cevaplandığını belirterek, "Dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor. Sadece GPS cihazında değil, arama kurtarmada da yanlış yerde aratmalarda gibi tamamında ortaya çıkan unsurlar itibarıyla FETÖ'nün olduğu ya da FETÖ'cü olmasa bile FETÖ'nün amacına bir şekilde hizmet ettirilen kişiler olduğu anlaşılmış durumda" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yönlendirdikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı davanın 19'uncu duruşması yapıldı. Kahramanmaraş, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır katıldı. Başka bir suçtan hükümlü bulunan tutuksuz sanık Davut Uçum, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklanan sanık Nusret Memiş duruşma salonuna bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

YAVUZ: BEKLENTİMİZ 3'ÜNCÜ DALGANIN GELMESİ YÖNÜNDE

Duruşmada ilk olarak Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz savunma yaptı. Yavuz, ana soruşturma dosyasının Ankara'ya gönderilmesinden sonra çok ciddi gelişmeler yaşandığını belirtti.

Yavuz, şunları söyledi:

"Geldiğimiz aşamada ana soruşturma dosyasında etkin bir soruşturma devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. 1'inci, 2'nci dalga geldi. Beklentimiz 3'üncü dalganın gelmesi yönünde. Dolayısıyla burada bir irade oluştu. Bu dosyada yüzlerce cevapsız sorunun cevabını araştırmak üzere bir etkin irade oluştu. Bu soruların bir kısmı şu aşamaya kadar aydınlanmış durumda. Diyelim 100 tane cevapsız soru varsa bunun 30'a yakını cevaplanmış durumda. Kimler ne yaptılar, nasıl yaptılar, nerede karar verildi bunlar önemli ölçüde aydınlanmış durumda. Biz bunun tamamının da aydınlanacağı beklentisi içindeyiz. Faillerin kim olduğu, hangi örgütlü yapının gerçekleştirdiği. Dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor. Sadece GPS cihazında değil, arama kurtarmada da yanlış yerde aratmalarda gibi tamamında ortaya çıkan unsurlar itibarıyla FETÖ'nün olduğu ya da FETÖ'cü olmasa bile FETÖ'nün amacına bir şekilde hizmet ettirilen kişiler olduğu anlaşılmış durumda. Biz bu çerçevede ana soruşturma dosyasının 5-6 ay gibi bir zaman alma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Şüpheli sayısı, araştırılan konular itibarıyla. Dolayısıyla biz ana soruşturama dosyasının tamamlanması ve bu dosyanın da o dosya ile birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, yetki itibarıyla artık Ankara'nın yetkili olduğu belli olduğu için dosyanın Ankara'ya nakledilmesini talep ediyoruz. Bu çerçevede yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara'ya naklini talep ediyoruz."

UÇUM: SKORSKY ORAYA GİTMESEYDİ ASKERİ EKİP ORDA OLMAYACAKTI

Başka uçtan hükümlü bulunan sanık Davut Uçum ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Skorsky helikopteri incelemeye giden askerleriz biz. Skorsky helikopter oraya gitmeseydi bu askeri ekibin hiçbiri orada olmayacaktı. Dolayısıyla bizimle ilgili iddialarda bulunanlar Skorsky helikopterinin de bilerek düşürüldüğünü söyleyenler, bu iddialarını ispatlamak zorundalar" dedi.

MEMİŞ: TÜM ARKADAŞLARIMIN HEPSİ BENİM GİBİ SUÇSUZ GÜNAHSIZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında tutuklanan ve duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan Nusret Memiş, aynı suçlama ve ithamlarla daha öncede 6 ay tutuklu kaldığını belirterek, "Ben askeri kaza kırım heyetindeydim. O videoyu çektim diye o işi yapan kişiler olarak ilan edildik. Karşıdaki kişiler suçsuz, günahsız kişiler. Allah aşkına soruyorum, benim suç işlediğime dair bir tane delil gösterebilirler mi? Ne yapmışım da kişileri öldürmeye yönelik kasıtlı hareket yapmışım. İddia ediyorum askeri kaza kırım ekibindeki tüm arkadaşlarımın hepsi benim gibi suçsuz günahsız" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın Ankara'ya gönderilmesi talebin reddedip, ana soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mart 2027'ye erteledi.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşKemal Yavuz3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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