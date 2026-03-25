Yazıcıoğlu'nu 17. Yıldönümünde Yad Ettiler
Yazıcıoğlu'nu 17. Yıldönümünde Yad Ettiler

25.03.2026 10:34
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17. yılında rahmetle andı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Türk siyasetinin tertemiz yüzü, ömrünü vatanına, milletine ve mukaddesatına adamış sarsılmaz bir irade Muhsin Yazıcıoğlu'nu şahadetinin 17. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yad ettiklerini belirtti.

Onun bıraktığı mirasın sadece siyasi bir hareket değil, bir duruş, bir ahlak ve derin bir memleket sevdası olduğunu vurgulayan Uzun, "Bizler, o pak davanın neferleri olarak bugün Sivas'ımızda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde onun gül yüzlü hayallerini ve dik duruşunu rehber ediniyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun, ilhamı Muhsin Yazıcıoğlu'ndan, gücü ise milletten aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sivas'a hizmet ederken en büyük motivasyonumuz Muhsin Başkanımızın o tavizsiz dürüstlüğü ve halka hizmeti Hakk'a hizmet gören anlayışıdır. Sivas'ımıza kazandırdığımız her bir eserde, şehrimizin çehresini değiştiren vizyon projelerimizde, gönüllere dokunan sosyal belediyecilik anlayışımızda, onun bizlere emanet ettiği sancağın ağırlığı vardır. Bizim yolumuz Muhsin Yazıcıoğlu'nun sonsuzluğun sahibine yürüdüğü yoldur. Şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir ve onun hayalindeki geleceğe taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ömrünü 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası' hayaline adayan o koca yürekli yiğidi unutmadık, unutmayacağız. Onunla birlikte aynı kazada hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi de rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yerel Haberler, Güncel

