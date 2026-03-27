Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı - Son Dakika
Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı

Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı
27.03.2026 16:53
Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş için vefatlarının 17. yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlit okutuldu.

BBP Merzifon İlçe Başkanlığı ve Alperen Ocakları İlçe Temsilciliği tarafından Medrese Camisi'nde mevlit okutulmasının ardından dua edildi, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukcuoğlu, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Karakollukcuoğlu, "Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendine dair bugüne kadar hiçbir hesabı olmadı. Her adımını ülkesine, milletine, inançlarına duyduğu sevdayla attı. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği sancağı taşımaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı - Son Dakika
