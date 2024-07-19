Yazılım Sistemindeki Sorun Siber Saldırı Kaynaklı Değil - Son Dakika
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Yazılım Sistemindeki Sorun Siber Saldırı Kaynaklı Değil

Yazılım Sistemindeki Sorun Siber Saldırı Kaynaklı Değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, yazılım sistemindeki küresel sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike kaynaklı teknik arıza sonucu tüm dünyada sorunlar yaşanıyor. Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye'den de bazı kurumların etkilendiğini belirterek, 'Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur' diye konuştu. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) da aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı.

19.07.2024 14:06
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, yazılım sistemindeki küresel sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Uraloğlu, "Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi.

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike kaynaklı teknik arıza sonucu tüm dünyada sorunlar yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, siber saldırının söz konusu olmadığını söyledi.  Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye'den de bazı kurumların etkilendiğini belirterek, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) da dünya çapında havayolları, bankacılık ve sağlık sistemlerini etkileyen yazılım arızalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. BTK tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı" bildirildi.

BTK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) açıklamasında da sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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