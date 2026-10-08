Yedigöller'de su kenarındaki karaca görüntüsü DKMP 9. Bölge Müdürlüğünce paylaşıldı

Yedigöller Milli Parkı'nda görülen karaca, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Yedigöller Milli Parkı bölgesinde su kenarında görülen bir karacanın görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda, "Doğayla iç içe korunan alanlarımızda özgürce yaşamını sürdüren bir karaca. Her anı yaban hayatının güzelliğini ve korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Doğayı koruyor, yaban hayatına güvenli yaşam alanları sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.