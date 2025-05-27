Yedikule'den Adalet Çığlığı: Esnaf ve Sakinler Hukuksuzluğu Protesto Ediyor - Son Dakika
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Yedikule'den Adalet Çığlığı: Esnaf ve Sakinler Hukuksuzluğu Protesto Ediyor

27.05.2025 17:24  Güncelleme: 19:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında AK Partili belediyelere yönelik Sayıştay tespitleri ele alındı. Yedikule'de yaşayan vatandaşlar ve esnaf, hukuksuzluk ve adalet talebinde bulunarak yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Haber: Tuba KARA - Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu AK Partili belediyelere yönelik Sayıştay'ın tespitlerini açıkladığı partisinin grup toplantısını Fatih ilçesinin Yedikule semtindeki bir kahvehanede izleyen ve ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren yurttaşlar adalet çağrısında bulunarak, "Halkımız fakirleştirildi. Yedikule, Samatya, Kazlıçeşme'de sanayi vardı, şimdi hiçbir şey kalmadı" dedi. Bir yurttaş, "Eğer hukuk varsa tüm belediyelere nasıl işliyorsa Fatih Belediyesi için de işlesin" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında Fatih Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu AK Partili belediyelere yönelik Sayıştay'ın tespitlerini Fatih ilçesinin Yedikule semtindeki bir kahvehanede izleyen yurttaşlar, açıklamaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. ilişkin açıklamaları yakından izlendi. Bölge sakinleri ve esnaf, yaşananlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, adalet çağrısında bulundu. 68 senedir Fatih semtinde yaşayan Ahmet Arif Dağcı, "Çocuklar için açılan kurum, otel olarak işletiliyor. Üzücü bir durum. Yapılan haksızlıklar, suçlar örtbas edilerek Ekrem İmamoğlu'nu suçlu duruma düşürüyorlar. Büyük üzüntü duyuyoruz ve şikayetçiyiz. Yedikule ve Samatya esnafını yok ettiler, bunu bilinçli yaptılar. Esnafımızın yeniden kalkındırılmasını belediyeden talep ediyoruz. Halkımız fakirleştirildi. Yedikule, Samatya, Kazlıçeşme'de sanayi vardı, şimdi hiçbir şey kalmadı. Kalanlar da kaçak sayılıyor, yıkım kararı alındı. Sadece zenginlere, gökdelenlere yer ayırdılar. Biz sanayimizi geri istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Hukuk varsa tüm belediyelere nasıl işliyorsa Fatih Belediyesi için de işlesin"

Şentürk Şit ise hukuk vurgusu yaparak, "Eğer hukuk varsa tüm belediyelere nasıl işliyorsa Fatih Belediyesi için de işlesin. Hukuksuzluk varsa, nasıl bazı insanlar Silivri'ye gidiyorsa onlar da gitsin. Suçları yoksa kanıtlasınlar. Biz burada yaşayan halkız, adalet istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır Yedikule'de yaşadığını belirten Şenol Karasu ise yaşananları "Minareyi çalan kılıfını hazırlar" atasözüyle değerlendirdi. "Bu ülkede iktidar olan belediyeler Sözen döneminden bu yana benzer uygulamalara imza attı. Şimdi ise seçilmişlerin üzerine baskı kuruluyor. Bu, çocukların annelerinden, dedelerin torunlarından ayrılmasına kadar gidiyor. Adalet herkese lazım; bugün CHP'lilere, yarın AK Partililere… Yedikule'nin çehresi 40 yılda değişmedi. Tren istasyonları yıllarca boş tutuldu, sonra TOKİ ev yaptı. Şimdi oralarda elitler oturuyor. Nostalji treni sanki yeniymiş gibi açıldı ama o tren zaten 1960'lardan beri kullanılıyordu" ifadesini kullandı.

Bayram Dönmez de bölgede yeniden yapılanma ihtiyacına dikkati çekerek, "Yedikule'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Süreç içerisinde çalışacak arkadaşların burayı tekrar dizayn etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yedikule'den Adalet Çığlığı: Esnaf ve Sakinler Hukuksuzluğu Protesto Ediyor - Son Dakika

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