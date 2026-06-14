Yedikule Hisarı\'nda Futbol Coşkusu

FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde bir araya geldi.

Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı ekrandan izledi.