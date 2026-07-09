Yeditepe Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerginliği - Son Dakika
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Yeditepe Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerginliği

09.07.2026 18:11
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Yeditepe Üniversitesi, mezuniyet töreninde bir pankarta engelleme iddialarını yalanladı.

(İSTANBUL) –

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nin 7 Temmuz'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı taşıyan öğrencinin engellendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada,  pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığı, yaşanan gerginliğin öğrenciler arasında meydana geldiği belirtilerek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Yeditepe Üniversitesi, 7 Temmuz'da Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, bir mezun öğrencinin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartla sahneye çıkmasının ardından bazı öğrencilerin pankartın görünmesini engellediği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üniversitenin tüm mezunların bu özel gününü sorunsuz ve onurlu şekilde kutlamayı hedeflediği, bazı öğrencilerin pankart açması, bazı öğrencilerin ise buna tepki göstermesi nedeniyle yaşanan görüntülerin mezuniyet sevincinin gölgelendiği belirtilen açıklamada, üniversitenin kuruluşundan bu yana anayasanın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe bağlı olduğu, hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesi veya temel haklarının engellenmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına üniversite yönetimi tarafından herhangi bir engelleme yapılmadığı savunularak, ilk değerlendirmelere göre fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler arasında yaşanan gerginliğin pankarttaki ayete değil, kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

Bununla birlikte pankarta gösterilen tepkinin ve pankartın görünmesini engelleme girişiminin üniversitenin değerleriyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez" denildi.

Üniversite ayrıca, bazı sosyal medya paylaşımlarında öne sürüldüğü gibi İslam dini karşıtı bir tutum içinde olmadığını belirterek, yerleşkedeki ana binaların girişlerinde kuruluşundan bu yana Kufi harflerle "Allah" ve "Muhammed" yazılarının bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada, devam eden bir ceza davasına ilişkin ise herhangi bir değerlendirme yapılmayacağı ifade edildi.

Rektörlük, olayla ilgili idari incelemenin derhal başlatıldığını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için mezuniyet törenlerine ilişkin protokol ve kuralların gözden geçirileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeditepe Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerginliği - Son Dakika

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