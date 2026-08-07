Yekaterinburg'da İHA Saldırısı: Wildberries Lojistik Merkezi Yangınla Karşılaştı

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Yekaterinburg'daki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tesiste önceden tahliye işleminin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, tesiste ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği kaydedildi.

Yekaterinburg'un bulunduğu Sverdlovsk'un Bölge Valisi Denis Pasler de gece bölge üzerinde 8 İHA'nın düşürüldüğünü, bazı İHA'lara ait enkazın Wildberries lojistik merkezinin çatısına düştüğünü bildirdi.

Pasler, saldırının sonuçlarına ilişkin fotoğraf ve görüntülerin yayımlanmasının yasak olduğunu da hatırlattı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.