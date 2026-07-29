Yelkenli Tekne Alabora Oldu, 70 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık açıklarında alabora olan yelkenli tekne sahibinin kurtarılması anları kamerada.
YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında yelkenli teknesi alabora olan B.H.Ü. (70) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Taş Limanı'ndan denize açılan B.H.Ü.'nün (70) yelkenli teknesi şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Tekneye tutunarak bekleyen B.H.Ü., Sahil Güvenlik botuna alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen B.H.Ü., marinaya getirilirken, kurtarma anları kameraya yansıdı.
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