Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Yunus Korkut, olay sonrası tutuklandı.

28.01.2025 13:58  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dedi.

Ummuhan Korkut, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Köyceğiz, 3-sayfa, Korkut, Güncel, Hukuk, Kadın, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:13:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.