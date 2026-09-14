Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilerin elindeki kurumların geri alınacağını söyledi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, izledikleri temel politikanın devlet kurumlarının Husilerin elinden geri alınması ve tüm ülke topraklarında egemenliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Başbakan Şai Muhsin ez-Zindani, ordunun üst kademesindeki komutanlar ve bazı valilerle ülkede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Büyük ulusal savaşların gidişatının, cephelerden birinde yaşanan geçici bir değişiklikle belirlenemeyeceğini" ifade eden Alimi, herhangi bir "arızi" gelişmenin bu gerçeği değiştirmeyeceğini, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin devlet kurumlarını yeniden geri kazanma gücünü sınırlamayacağını dile getirdi.

Alimi, izledikleri politikanın, devlet kurumlarının Husilerin elinden geri alınması ve tüm ülke topraklarında egemenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.

Hükümete bağlı güçlerin ilerleyişi

Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El-Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu.

Hükümet güçleri ayrıca, Meha ili ve çevresi, Taiz, Lahic ve Dali illerinin bazı bölgelerinde Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenlediklerini, askeri araç ve silahları imha ettiklerini ve Marib'e yönelik büyük bir saldırıyı püskürttüklerini dile getirdi.

Yeni bağımsız bir güç kuruluyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri komutanı Tarık Salih'in, Ulusal Direniş Güçleri'nin birinci ve ikinci tümenlerinden oluşan yeni bir askeri güç kurma kararı aldığı belirtildi.

Salih'e ait El-Cumhuriyye TV'nin haberinde, adını Yemen'in Tihama bölgesinden alan "Tihama Direnişi" isimli yeni askeri gücün bölge halkından oluşacağı ve mali, idari ve operasyonel bağımsızlığa sahip olacağı kaydedildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a ait uçakların Yemen'e 58 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Seri, Taiz, Lahic, Cevf, Hacce, Beyda ve Sada illerinde yaşanan söz konusu saldırıların, Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt'taki hava üssünden kalkan F15 uçakları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.