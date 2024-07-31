Yemen'de 75 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Yemen'de 75 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. UNFPA'nın açıklamasında, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi. UNFPA, 2024'te 70 milyon dolar değerinde fon sağlayarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik destek ve hizmetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

31.07.2024 05:23
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi.

Açıklamada, bu yılın başından bu yana Yemen'de 75 bin 600'den fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

UNFPA'nın açıklamasında, Yemen'deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizmasının, 18 ilde yerinden edilenlerin yüzde 96'sına acil yardım sağladığı kaydedildi.

UNFPA'nın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik önemli destek ve hizmetlerini sürdürmek için 2024'te 70 milyon dolar değerinde fon sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de 75 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

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