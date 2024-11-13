Yemen'de ABD Saldırıları: 10 Husi Militanı Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de ABD Saldırıları: 10 Husi Militanı Öldürüldü

El-Beyda'da ABD insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda 10 Husi militanı öldü.

13.11.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in orta kesimindeki El-Beyda vilayetinde, ABD insansız hava araçlarıyla düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 10 Husi militanı hayatını kaybetti.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Yemen hükümetinden askeri bir yetkili, salı günü düzenlenen saldırıların Es-Savma ve Zinnaim bölgelerindeki mobil roketatarları hedef aldığını söyledi.

Bölge sakinleri sosyal medyada, Husi güçlerinin vurulan araçları güvenlik çemberine aldığını ve söz konusu bölgelere giden yolları kapattığını bildirdi.

Yemen'de Husilere ait El-Mesira televizyonu, her iki saldırının "ABD insansız hava araçları" tarafından düzenlendiğini bildirirken daha fazla ayrıntı vermedi. Husiler genellikle kayıp ve zayiatlarıyla ilgili bilgi vermiyor.

Husi televizyonu günün ilk saatlerinde Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'nin birkaç kilometre güneyindeki El-Feza bölgesine "ABD-İngiliz donanması koalisyonuna ait savaş uçaklarının" üç hava saldırısı düzenlediğini bildirmiş ancak saldırılara ilişkin ayrıntı vermemişti.

ABD Merkez Komutanlığı da salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçakları, ABD Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanında İran destekli Husilere karşı operasyonlara destek veriyor" ifadesini kullandı ve uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarını gösteren bir video yayımladı.

El-Mesira televizyonu, ABD-İngiliz koalisyonuna ait savaş uçaklarının son üç günde başkent Sana'nın yanı sıra Amran ve Saada vilayetlerine çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de ABD Saldırıları: 10 Husi Militanı Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:11:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de ABD Saldırıları: 10 Husi Militanı Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.