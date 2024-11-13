Yemen'de ABD Saldırıları: 10 Husi Militanı Öldürüldü

Güncel

SANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Yemen'in orta kesimindeki El-Beyda vilayetinde, ABD insansız hava araçlarıyla düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 10 Husi militanı hayatını kaybetti.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Yemen hükümetinden askeri bir yetkili, salı günü düzenlenen saldırıların Es-Savma ve Zinnaim bölgelerindeki mobil roketatarları hedef aldığını söyledi.

Bölge sakinleri sosyal medyada, Husi güçlerinin vurulan araçları güvenlik çemberine aldığını ve söz konusu bölgelere giden yolları kapattığını bildirdi.

Yemen'de Husilere ait El-Mesira televizyonu, her iki saldırının "ABD insansız hava araçları" tarafından düzenlendiğini bildirirken daha fazla ayrıntı vermedi. Husiler genellikle kayıp ve zayiatlarıyla ilgili bilgi vermiyor.

Husi televizyonu günün ilk saatlerinde Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'nin birkaç kilometre güneyindeki El-Feza bölgesine "ABD-İngiliz donanması koalisyonuna ait savaş uçaklarının" üç hava saldırısı düzenlediğini bildirmiş ancak saldırılara ilişkin ayrıntı vermemişti.

ABD Merkez Komutanlığı da salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçakları, ABD Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanında İran destekli Husilere karşı operasyonlara destek veriyor" ifadesini kullandı ve uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarını gösteren bir video yayımladı.

El-Mesira televizyonu, ABD-İngiliz koalisyonuna ait savaş uçaklarının son üç günde başkent Sana'nın yanı sıra Amran ve Saada vilayetlerine çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.