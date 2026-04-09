Yemen'de BM Temsilcisi ile Görüşme

09.04.2026 00:00
Yemen Başbakanı Zindani, BM Temsilcisi Grundberg ile ülkedeki durumu ve esir meselesini görüştü.

Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile ülkedeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Zindani ve Grundberg, geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede, Zindani ve Grundberg'in Yemen'deki son durumun yanı sıra bölgesel gelişmeleri ve bunların ülkedeki krize yansımalarını değerlendirdiği belirtildi.

Zindani, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in siyasi süreci ilerletmek için gösterdiği çabalar ve gerilimin düşürülmesi ile barışın tesisi konusundaki çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yemen'deki tarafların elinde bulunan esirler meselesi ile ilgili de açıklamada bulunan Zindani, BM çalışanları dahil tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Grundberg ise Yemen'de siyasi süreci canlandırma konusundaki çabalar hakkında bilgi vererek, esir takası meselesindeki gelişmeleri aktardı.

Yemen'de 11 yıldır süren iç savaş

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkumun adının yer aldığı listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

