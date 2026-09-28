Yemen'de çatışmalar yayılırken Taiz'de havan saldırısında kadın öldü, oğlu yaralandı

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların Taiz, Lahic ve Babulmendeb Boğazı çevresindeki cephelerde şiddetlendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Taiz'in el-Vaziyye ilçesi ile Lahic'teki Sabiha cephelerinin yanı sıra Babulmendeb yakınlarındaki Kahbub'da çatışmalar yaşandı, Husi güçlerinin bazı bölgelere takviye gönderdiği belirtildi.

Taiz'deki askeri kaynaklar, kentin doğusundaki Husilere ait olduğu ileri sürülen bir kamp ve istihkam birliğinin bulunduğu bölgeye 5 hava saldırısı düzenlendiğini, ayrıca El-Kedha cephesinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü aktardı.

Kahbub cephesinde ise Amalika Güçleri tarafından Husilere ait 2 aracın imha edildiği ifade edildi. Aynı cephede Husilere ait mühimmat yüklü bir kamyonun da imha edildiği bilgisine yer verildi.

Lahic'in Sabiha bölgesinde Husilerin bazı mevzilere saldırı düzenlediği, hükümet güçlerinin saldırıları püskürttüğü ve çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Taiz'in batısındaki Vaziyye'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra Husiler tarafından havan topuyla düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, oğlunun yaralandığı bildirildi.

Başkent Sana'da da sabah saatlerinde farklı bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyulduğu ve yoğun İHA hareketliliği yaşandığı aktarıldı. Patlamaların niteliğine ilişkin henüz bağımsız kaynaklarca doğrulama yapılmadı.

Yemen'de cephe hatlarında son dönemde artan çatışmaların Taiz ve Lahic'in yanı sıra Kızıldeniz kıyısı ve Babulmendeb çevresine de yayıldığı belirtiliyor.

Yemen ordusu dün, ülkenin farklı bölgelerinde son 3 günde düzenlenen 756 saldırıyla Husilerden 2316 kişinin öldüğü veya yaralandığı, söz konusu saldırılarda İranlı 4 uzmanın da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkes sonrasında yaşanan görece sakinliğin ardından, Temmuz 2026'nın başından beri en geniş kapsamlı çatışmalara sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.