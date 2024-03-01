SANA, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yürütülen ve Perşembe günü açıklanan bir gıda güvenliği değerlendirmesine göre, Yemen'deki hanelerin yarısından fazlası an itibarıyla yeterli gıdaya erişemiyor. Bu endişe verici artış büyük ölçüde, Husi grubu tarafından kontrol edilen bölgelerde insani yardımın askıya alınmasından kaynaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'de Gıda Güvenliği Krizi: Hanelerin Yarısı Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika
Bongo Art Project ve Hadi İşaret'in öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen 'İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü' projesinin tanıtımı Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, projenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu alanda öncü bir rol aldığını belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 2.060 dolar seviyesinde işlem görüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi gıda katkı maddeleri, İYİ Parti Bursa'da keşfedilen fay hattı, DEM Parti enflasyon ve CHP 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerilerini görüşmüştür. Ancak bu öneriler kabul edilmemiştir.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Tekstil deri endeksi yüzde 2,23 kazanırken, bankacılık endeksi en çok geriledi. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
İstanbul Sinema Müzesi, 200 yıla yaklaşan barok mimarisiyle dikkati çeken ve dünyanın en iyi sinema müzeleri arasında yer alan bir aday olarak Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'ne aday gösterildi. Müze, yenilikçi süreçleri teşvik etmek amacıyla verilen bu ödülle uluslararası alanda daha da tanınacak.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'de yapılması planlanan HES projesine karşı bölge halkı protesto düzenledi. Uzungöl Turizimciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, projenin turizme ve çevreye zarar vereceğini belirterek, projenin yeniden incelenmesini ve iptal edilmesini talep etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
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